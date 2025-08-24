POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Kellerraum
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Dinxperloer Straße; Tatzeit: zwischen 22.08.2025, 17.00 Uhr und 23.08.2025, 10.00 Uhr; An der Dinxperloer Straße in Bocholt sind Unbekannte gewaltsam in einen Keller eingedrungen. Die Täter erbeuteten nach ersten Erkenntnissen ein Pedelec. Abgespielt hat sich das Geschehen in der Nacht zum Samstag. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)
