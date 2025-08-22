Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kreuzheide-Nord, Emil-Nolde-Straße 20.08.2025, 14:00 - 14:30 Uhr

Falsche Wasserwerker brachten am Mittwochnachmittag eine Wolfsburger Seniorin in der Emil-Nolde-Straße um ihr Erspartes.

Unter dem Vorwand, dass es in der Nachbarschaft einen Wasserschaden gegeben habe und man nun auch bei ihr die Anschlüsse überprüfen müsse, verschaffte sich der vermeintliche Mitarbeiter eines Energieversorgers Zutritt zum Haus der Rentnerin. Der Unbekannte bat die Seniorin zunächst darum, im Badezimmer das Wasser laufen zu lassen. Daraufhin verwickelte er die ältere Dame in ein rund 30-minütiges Gespräch. Währenddessen verließ sie das Badezimmer nicht. Im weiteren Verlauf erhielt der falsche Wasserwerker dann einen Anruf, woraufhin er das Haus verließ und sich in unbekannte Richtung entfernte. Als die Seniorin am Folgetag ihre Brieftasche öffnete, bemerkte sie, dass ihr Bargeld verschwunden war. Darüber hinaus stellte sie fest, dass auch ein größerer Geldbetrag fehlte, den sie im Schlafzimmer aufbewahrt hatte.

Die Polizei schließt nicht aus, dass der falsche Wasserwerker einen Komplizen hatte, welcher das Geld entwendete, während die ältere Dame in das Gespräch verwickelt worden war. Der unbekannte Täter hatte ein mitteleuropäisches Aussehen, war etwa 30 Jahre alt und etwa 1,70 m groß. Sein Erscheinungsbild war gepflegt. Des Weiteren sprach er Deutsch ohne Akzent. Zeugen, die am Mittwochnachmittag auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Emil-Nolde-Straße oder in der Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

