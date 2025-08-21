PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw-Fahrerin übersieht Vespa-Fahrer - 67-jähriger Mann schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Dieselstraße

21.08.2025, 11.34 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der Dieselstraße wurde ein 67-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer schwer verletzt.

Eine 32 Jahre alte Pkw-Fahrerin fuhr am Donnerstagvormittag von dem Parkplatz eines Schnellrestaurants und bog nach rechts auf die Dieselstraße ein. Dabei übersah sie den von links in Richtung St-Annen-Kreuzung fahrenden, bevorrechtigten Vespa-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 67-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

