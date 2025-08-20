Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kette geraubt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Goethestraße

16.08.2025, 18:40 Uhr

Zwei unbekannte Täter raubten einem 76-jährigen Passanten am Samstagabend in der Goethestraße eine goldene Halskette und flüchteten daraufhin. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand stand der Rentner mit seinem Fahrrad vor einer Gaststätte, als sich ihm plötzlich zwei unbekannte Männer näherten und ihn nach der Uhrzeit fragten. Als der Wolfsburger daraufhin auf seine Armbanduhr schaute, ergriff einer der beiden Täter seine Halskette und riss sie ihm vom Hals. Durch das starke Ziehen an der Kette stürzte der 76-Jährige vom Fahrrad und verletzte sich leicht. Sein Fahrrad wurde dabei beschädigt. Die beiden Täter flüchteten daraufhin in Richtung Lönsstraße.

Eine umgehend eingeleitete polizeiliche Fahndung nach den unbekannten Tätern verlief ohne Erfolg.

Einer der Täter war etwa 1,75 m groß und schlank. Er hatte dunkle, lockige Haare, die er zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden trug. Des Weiteren war er mit einem neongelben T-Shirt bekleidet.

Der andere Täter war etwa 1,65 m groß und ebenfalls schlank. Bekleidet war er mit einer kurzen Jeans mit auffälligen Farbspritzern darauf. Beide Täter entsprachen einem nordafrikanischen Phänotyp.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361 46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

