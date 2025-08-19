PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw-Reifen in Brand gesetzt - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Kleiner Wall

18.08.2025, 00.50 Uhr

In der Nacht zu Montag brannte in der Straße Kleiner Wall Unrat auf einem Grünstreifen und in einem Mülleimer und in der Poststraße Ecke Kleiner Wall der Reifen eines Pkw. Im Rahmen der Fahndung wurde ein 49 Jahre alter Tatverdächtiger aus Helmstedt ermittelt und vorläufig festgenommen.

Zunächst war die Polizei zu einem Grünflächenbrand gerufen worden. Vor Ort entdeckten die Beamten ein wenig Unrat, der in Flammen stand und löschten diesen eigenständig. Nahezu zeitgleich bemerkten die Beamten in einiger Entfernung, dass der hintere Bereich eines Pkw in Flammen stand. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stellte sich heraus, dass ein hinterer Reifen brannte. Durch das sofortige Löschen mittels eines dienstlichen Feuerlöschers konnten die Polizeibeamten ein Übergreifen auf das gesamte Fahrzeug verhindern. Die Freiwillige Feuerwehr Helmstedt löschte den Brand vollständig. Zudem wurde durch die Feuerwehr der Brand eines Mülleimers gelöscht. Der Mülleimer wurde dabei nicht beschädigt.

Kurze Zeit später konnte in Tatortnähe ein 49 Jahre alter Mann angetroffen werden, bei dem sich Hinweise ergaben, die ihn als Tatverdächtigen in Betracht ziehen ließen. Der 49-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund fehlender Haftgründe stellte die zuständige Staatsanwaltschaft keinen Antrag auf einen U-Haftbefehl.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 09:43

    POL-WOB: 22-Jähriger bedroht Passanten und leistet Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Konrad-Adenauer-Allee 17.08.2025, 20:17 Uhr Mit einem Ast in der Hand bedrohte ein 22 Jahre alter Wolfsburger am Sonntagabend mehrere Passanten in der Konrad-Adenauer-Allee in Wolfsburg. Zudem leistete er Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Schlussendlich wurde er in Gewahrsam genommen. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, zeigte ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 10:27

    POL-WOB: Brand in Wohnung - Polizei nimmt Ermittlungen auf

    Königslutter (ots) - Königslutter, Rieseberg, Im Kirchwinkel 15.08.2025, 22.46 Uhr Am Freitagabend kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Wohnung eines Dorfgemeinschaftshauses im Königslutteraner Ortsteil Rieseberg. Dabei wurden zwei 18 und 42 Jahre alte Bewohner leicht verletzt. Der Brand wurde am späten Freitagabend gemeldet und die Freiwilligen Feuerwehren Königslutter, Riesberg, Lauingen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren