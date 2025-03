Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 2 x Cannabis am Steuer

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / BOCKENEM (erb). Am 20.03.2025 musste die Polizei Bad Salzdetfurth zwei Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr ziehen, nachdem sie mutmaßlich zuvor Cannabis konsumiert hatten.

Gegen 20:00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen Fahrzeugführer auf seinem Elektrotretroller (Elektrokleinstfahrzeug) in der Schlewecker Straße in 31167 Bockenem. Obwohl der Bockenemer noch unter 21 Jahre alt ist und für ihn somit besonders strenge Richtwerte gelten, stellten die Beamten fest, dass er das Kraftfahrzeug offenbar unter Einfluss von Tetrahydrocannabinol (kurz THC, ein psychoaktives Cannabinoid, das in den Blüten der Hanfpflanze vorkommt) geführt hatte. Dies bestätigte ein Urinvortest. Die Einleitung eines entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahrens, eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folgen. Neben einem Regelbußgeld von 500,00 Euro drohen hierbei üblicherweise zwei Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

Bereits zuvor, gegen 11:40 Uhr, überprüften Polizeibeamte in 31162 Bad Salzdetfurth, Ortsteil Groß Düngen, Hildesheimer Straße, den Fahrer eines Nissan Micra. Auch hier ergab sich der Verdacht, dass der Autofahrer unter THC-Einfluss stand. Ein Urintest konnte in diesem Fall den Verdacht ebenfalls bestätigen. Der Northeimer stand hierbei allerdings derart unter Einfluss der Droge, dass sich anhand der gezeigten Ausfallerscheinungen sogar der Verdacht einer strafbewehrten Fahruntüchtigkeit ergab. Die Polizisten leiteten dementsprechend ein Strafverfahren gemäß § 316 StGB ("Trunkenheit im Verkehr") ein. Auch in diesem Fall wurde Blut entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Im Falle einer Verurteilung droht dem Mann neben den üblichen strafrechtlichen Sanktionen auch die Entziehung der Fahrerlaubnis.

Trotz der sogenannten "Cannabis-Legalisierung" stellt das Führen von Fahrzeugen nach dem Konsum von Cannabis nach wie vor ein hohes Risiko für den Straßenverkehr dar und bleibt weiterhin verboten. Die Einnahme des Rauschmittels ist unter anderem mit Einschränkungen der Konzentration und Aufmerksamkeit sowie einer Verlängerung der Reaktions- und Entscheidungszeit verbunden. Dies kann im Straßenverkehr fatale Folgen haben und zu erheblichen Verkehrsunfällen führen. Aus diesem Grund wird die Polizei Bad Salzdetfurth auch in Zukunft gleichgelagerte Kontrollen führen und Verstöße konsequent ahnden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell