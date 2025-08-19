Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 22-Jähriger bedroht Passanten und leistet Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Konrad-Adenauer-Allee

17.08.2025, 20:17 Uhr

Mit einem Ast in der Hand bedrohte ein 22 Jahre alter Wolfsburger am Sonntagabend mehrere Passanten in der Konrad-Adenauer-Allee in Wolfsburg. Zudem leistete er Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Schlussendlich wurde er in Gewahrsam genommen.

Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, zeigte sich der 22-Jährige auch ihnen gegenüber verbal aggressiv und bedrohte sie sogleich. Da eine Kommunikation mit dem Wolfsburger aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes nicht möglich war, entschlossen sich die Beamten, den jungen Mann in Gewahrsam zu nehmen.

Als die Polizeibeamten ihn zu einen Funkstreifenwagen brachten, leistete der 22-Jährige erheblichen Wiederstand und versuchte, sich aus der polizeilichen Maßnahme zu entfernen. Er wurde daraufhin durch die Beamten mit Handfesseln fixiert. Auch während der Fahrt zur Polizeidienststelle randalierte der 22-Jährige im Funkstreifenwagen weiter und bedrohte die Beamten.

Im Anschluss an eine fachkundige Begutachtung durch eine Amtsperson wurde er wieder entlassen.

