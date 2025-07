Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Innenstadt: Tatverdächtige nach Diebstahl festgenommen

Freiburg (ots)

Ein 56-Jähriger Algerier soll am Freitag, 04.07.2025, um 13:50 Uhr in einem Café der Freiburger Innenstadt mehrere Gegenstände aus einer Handtasche entwendet haben. Dieser saß zunächst mit einer weiteren 64-Jährigen männlichen Person an einem Tisch. Der 56-Jährige wurde von couragierten Passanten dabei beobachtet, wie dieser wiederholt aufgestanden sei und hierbei in eine Handtasche gegriffen habe.

Die Passanten wurden daraufhin aktiv und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Im Anschluss konnte das Diebesgut durch die eingesetzten Kräfte aufgefunden werden. Die beiden Männer wurden bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf das Polizeirevier Freiburg-Nord verbracht.

