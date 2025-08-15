Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Sexueller Übergriff auf 18-Jährige - Polizei sucht couragierten Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hageberg, Wacholderweg

14.08.2025, 06.45 Uhr

Am Donnerstagmorgen griff ein unbekannter Täter im Wacholderweg im Wolfsburger Stadtteil Hageberg eine 18-jährige Frau an und berührte sie unsittlich. Ein bisher unbekannter Zeuge eilte der jungen Frau zur Hilfe und vertrieb den Täter. Die Frau wurde nicht verletzt.

Die Wolfsburgerin war am frühen Donnerstag mit dem Bus unterwegs und stieg an der Haltestelle Herrenwiesen aus und ging den Wacholderweg entlang. Plötzlich wurde sie von einer unbekannten Person von hinten umgriffen, festgehalten und unsittlich berührt. Gleichzeitig versuchte der Täter, die junge Frau mit sich zu ziehen. Dies bemerkte offensichtlich ein Zeuge, der der jungen Frau sofort zur Hilfe kam und dem Angreifer einen Schlag ins Gesicht versetzte. Daraufhin ließ der Täter umgehend von der Wolfsburgerin ab, zog sich seine Kapuze weiter in Gesicht und flüchtete in Richtung Grauhorststraße/Breslauer Straße.

Der Zeuge blieb bei der geschockten 18-Jährigen und begleitete sie weiter zur Heinrich-Nordhoff-Straße. Dort verabschiedete sich der Unbekannte und ging wieder zurück Richtung Grauhorststraße.

Der Täter trug einen dunkleren Hoodie und eine dunkle Jeans an, die weiter geschnitten war. Er hatte eine kräftige Statur und eine dunklere Hautfarbe.

Der Zeuge war mit einem T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet.

Die Polizei lobt das schnelle Eingreifen des unbekannten Zeugen, da dieser womöglich Schlimmeres verhindert hat.

Die Ermittler hoffen nun, dass sich der couragierte Helfer bei der Polizei meldet, da er ein wichtiger Zeuge ist.

Zudem werden Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Zeugen oder Täter machen können gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell