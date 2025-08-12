PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Hunde an der B 244 ausgesetzt - Ein Hund wurde überfahren und überlebte nicht

POL-WOB: Hunde an der B 244 ausgesetzt - Ein Hund wurde überfahren und überlebte nicht
  • Bild-Infos
  • Download

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Bundesstraße 244

10.08.2025, 04.30 Uhr bis 06.00 Uhr

Am Sonntagmorgen wurden an der Bundesstraße 244 in der Nähe einer Gärtnerei drei ausgesetzte, verwahrloste Hunde aufgefunden. Ein vierter war gegen 04.30 Uhr an derselben Stelle von einem Auto überfahren worden.

Eine Zeugin bemerkte am frühen Sonntagmorgen bei einem Spaziergang mit ihrem Hund, drei kleine Hunde, die in einem Grünstreifen am Fahrbahnrand der B 244 kauerten, und verständigte umgehend die Polizei.

Die ausgewachsenen Yorkshire-Terrier machten einen sehr verängstigen und verwahrlosten Eindruck. Sie wurden vorsichtig von den Polizeibeamten in den Streifenwagen gesetzt und zum Tierheim gefahren, wo sich um die drei sofort gekümmert wurde.

Zu dem Alter der Hunde können keine genauen Angaben gemacht werden. Es handelt sich um einen Rüden und zwei Hündinnen. Gechipt war keines der Tiere.

Wie sich herausstellte, war es kurz vor dem Auffinden der Yorkshire-Terrier zu einem Verkehrsunfall in dem Bereich gekommen. Ein Pkw-Fahrer hatte einen verwahrlosten Yorkshire-Terrier auf der B 244 angefahren. Trotz Hinzuziehung eines tierärztlichen Notdienstes konnte der Hund nicht gerettet werden.

Das Veterinäramt beim Landkreis Helmstedt wurde informiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen, die Angaben machen können, wo die Hunde herkommen oder wo diese Hunde jetzt nicht mehr sind.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 05351/5210 oder pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 14:03

    POL-WOB: Widerstand gegen Polizeibeamte - Ein Beamter leicht verletzt

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Steimker Berg, Unter den Eichen 09.08.2025, 23.53 Uhr Am Samstagabend leistete ein 50 Jahre alter Mann in der Straße Unter den Eichen in Wolfsburg im Rahmen eines Einsatzes Widerstand gegen die einschreitenden Polizeibeamten, wobei ein Polizeibeamter sich leichte Verletzungen zuzog. Er ist weiterhin dienstfähig. Die Beamten waren am ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 12:30

    POL-WOB: Unfallflucht mit 4,23 Promille - Betrunkene Pkw-Fahrerin entfernt sich von Unfallstelle

    Helmstedt (ots) - Helmstedt, Alter Schwanefelder Weg Ecke Lessingstraße 10.08.2025, 12.40 Uhr Am Sonntagmittag verursachte eine Pkw-Fahrerin einen Verkehrsunfall in der Straße Alter Schwanefelder Weg in Helmstedt und entfernte sich. Kurze Zeit später konnte sie von Polizeibeamten angetroffen werden. Zeugenverständigten gegen 12.40 Uhr die Polizei, nachdem sie ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 12:11

    POL-WOB: Rotlicht missachtet - 67-Jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Vorsfelde, Mühlenweg Ecke Landesstraße 290 10.08.2025, 10.25 Uhr Am Sonntagvormittag wurde eine 67-jährige Pedelec-Fahrerin von einer abbiegenden 45 Jahre alte Golf-Fahrerin beim Überqueren der Straße erfasst. Dabei zog sich die Zweiradfahrerin schwere Verletzungen zu. Die Golf-Fahrerin befuhr die L290 in Richtung Wendschott und wollte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren