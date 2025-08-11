Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfallflucht mit 4,23 Promille - Betrunkene Pkw-Fahrerin entfernt sich von Unfallstelle

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Alter Schwanefelder Weg Ecke Lessingstraße 10.08.2025, 12.40 Uhr

Am Sonntagmittag verursachte eine Pkw-Fahrerin einen Verkehrsunfall in der Straße Alter Schwanefelder Weg in Helmstedt und entfernte sich. Kurze Zeit später konnte sie von Polizeibeamten angetroffen werden.

Zeugenverständigten gegen 12.40 Uhr die Polizei, nachdem sie gesehen hatten, dass eine Pkw-Fahrerin rückwärts über einen Gehweg ungebremst gegen eine Grundstücksmauer gefahren war. Ein Beifahrer verließ daraufhin den Pkw und die Fahrerin entfernte sich ebenfalls vom Unfallort.

Im Rahmen von Ermittlungen konnte die Frau in ihrer Wohnung angetroffen werden. Dabei machte sie einen sehr starken, alkoholisierten Eindruck. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 4,23 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell