PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfallflucht mit 4,23 Promille - Betrunkene Pkw-Fahrerin entfernt sich von Unfallstelle

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Alter Schwanefelder Weg Ecke Lessingstraße 10.08.2025, 12.40 Uhr

Am Sonntagmittag verursachte eine Pkw-Fahrerin einen Verkehrsunfall in der Straße Alter Schwanefelder Weg in Helmstedt und entfernte sich. Kurze Zeit später konnte sie von Polizeibeamten angetroffen werden.

Zeugenverständigten gegen 12.40 Uhr die Polizei, nachdem sie gesehen hatten, dass eine Pkw-Fahrerin rückwärts über einen Gehweg ungebremst gegen eine Grundstücksmauer gefahren war. Ein Beifahrer verließ daraufhin den Pkw und die Fahrerin entfernte sich ebenfalls vom Unfallort.

Im Rahmen von Ermittlungen konnte die Frau in ihrer Wohnung angetroffen werden. Dabei machte sie einen sehr starken, alkoholisierten Eindruck. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 4,23 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 12:11

    POL-WOB: Rotlicht missachtet - 67-Jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Vorsfelde, Mühlenweg Ecke Landesstraße 290 10.08.2025, 10.25 Uhr Am Sonntagvormittag wurde eine 67-jährige Pedelec-Fahrerin von einer abbiegenden 45 Jahre alte Golf-Fahrerin beim Überqueren der Straße erfasst. Dabei zog sich die Zweiradfahrerin schwere Verletzungen zu. Die Golf-Fahrerin befuhr die L290 in Richtung Wendschott und wollte ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:54

    POL-WOB: Einbruch in Geschäftshaus - Polizei nimmt 36-Jährigen auf frischer Tat fest

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Vorsfelde, Max-von-Laue-Straße 08.08.2025, 03.13 Uhr In der Nacht zu Freitag wurde ein 36 Jahre mit unbekanntem Wohnsitz bei einem Einbruch in ein Geschäftshaus im Wolfsburger Ortsteil auf frischer Tat entdeckt und nach kurzer Flucht vorläufig festgenommen. Der aus Osteuropa stammende Täter hatte sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:03

    POL-WOB: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - Mieter legt Feuer

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Rabenberg, Burgwall 09.08.2025, 17.49 Uhr Am Samstagabend legte ein 47 Jahre alter Mieter in seiner Wohnung in der Straße Burgwall in Wolfsburg ein Feuer und wurde dabei leicht. Andere Personen blieben unverletzt. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Am frühen Samtsagabend verständigte ein Zeuge die Berufsfeuerwehr, da er eine unklare ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren