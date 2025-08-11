Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Widerstand gegen Polizeibeamte - Ein Beamter leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Steimker Berg, Unter den Eichen 09.08.2025, 23.53 Uhr

Am Samstagabend leistete ein 50 Jahre alter Mann in der Straße Unter den Eichen in Wolfsburg im Rahmen eines Einsatzes Widerstand gegen die einschreitenden Polizeibeamten, wobei ein Polizeibeamter sich leichte Verletzungen zuzog. Er ist weiterhin dienstfähig.

Die Beamten waren am späten Samstagabend zu einer Gaststätte im Stadtteil Steimker Berg gerufen worden, weil sich dort eine Person in einem psychischen Ausnahmezustand aufhalten sollte. Beim Eintreffen kam den Beamten der offensichtlich angetrunkene Wolfsburger entgegen und erklärte, dass es im Rahmen einer Feier zu einem Streit gekommen sei, es ihm aber gut ginge. Während des Einsatzes verhielt sich der 50-Jährige weiterhin aggressiv und wollte immer wieder zu seiner Frau, die er im Beisein der Beamten mehrfach beleidigte. Da der Mann sich nicht beruhigen wollte, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Noch bevor die Beamten im dies gegenüber erklären konnten, sprang der 50-Jährige von einem Stuhl auf und bewegte sich in aggressiver Weise in Richtung seiner Partnerin. Dies versuchten die eingesetzten Beamten zu verhindern, woraufhin der Mann eine Faust ballte und versuchte, sich loszureißen. Im weiteren Verlauf musste der 50-Jährige mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und fixiert werden. Auch dabei wehrte sich der Mann erheblich.

Daraufhin entwickelten sich Solidarisierungseffekte der anwesenden Gäste gegen die Polizeibeamten, so dass weitere Beamte zur Unterstützung gerufen werden mussten.

Aufgrund der Alkoholisierung des 50-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Wolfsburger wurde im Anschluss an die Maßnahme einer Gewahrsamszelle der Polizeidienststelle zugeführt.

Der leicht verletzte Polizeibeamte wurde ambulant im Klinikum behandelt.

Gegen den 50-Jährigen wurde eine Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell