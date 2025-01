Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Batteriediebe festgenommen

Grevenbroich (ots)

Am Freitag (24.01.), gegen 00:20 Uhr, bemerkten Polizeibeamte einen weißen Pkw, welcher von einem Firmengelände an der Lise-Meitner-Straße in Richtung L361 fuhr. Die Kreuzung Wevelinghovener Straße / L361 passierte das Fahrzeug bei rotzeigender Ampel. Die Beamten forderten den Fahrzeugführer des irischen Pkws durch Anhaltesignale auf, stehen zu bleiben.

An der Krummstraße konnten die drei PKW-Insassen kontrolliert werden. Dabei handelte es sich um drei Iren im Alter von 17 Jahren, 20 Jahren und 23 Jahren. Im Fahrzeug konnten diverse Pkw- und Motorradbatterien sowie Werkzeuge aufgefunden werden. Auf dem Firmengelände, von dem die Iren zu vor heruntergefahren waren, konnten leere Batterieboxen festgestellt werden.

Nach ersten Erkenntnissen hatten die Tatverdächtigen dort zu vor sämtliche Batterien entwendet.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die drei Männer wurden festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahme zu einer Wache gebracht.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell