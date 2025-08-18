Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand in Wohnung - Polizei nimmt Ermittlungen auf

Königslutter (ots)

Königslutter, Rieseberg, Im Kirchwinkel

15.08.2025, 22.46 Uhr

Am Freitagabend kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Wohnung eines Dorfgemeinschaftshauses im Königslutteraner Ortsteil Rieseberg. Dabei wurden zwei 18 und 42 Jahre alte Bewohner leicht verletzt.

Der Brand wurde am späten Freitagabend gemeldet und die Freiwilligen Feuerwehren Königslutter, Riesberg, Lauingen, Glentorf, Boimstorf, Bornum, Rottenkamp und Scheppau wurden umgehend zum Brandort entsandt.

In dem Gebäude befanden sich noch die beiden Bewohner, die über Drehleitern gerettet werden konnten. Beide Personen wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren und dort medizinisch behandelt. Nach einigen Stunden konnten beide das Krankenhaus verlassen.

Die Brandursache ist bisher unbekannt und der Brandort wurde beschlagnahmt. Nach aktuellem Stand sind die Wohnung zudem nicht bewohnbar.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell