POL-WOB: Betrunkener E-Scooter-Fahrer fährt gegen parkenden Pkw - Polizei ordnet Blutprobe an
Wolfsburg (ots)
Wolfsburg, Laagberg, Sachsenring
21.08.2025, 00.05 Uhr
In der Nacht zu Donnerstag verursachte ein alkoholisierter 67 Jahre alter E-Scooter-Fahrer einen Unfall und verletzte sich dabei leicht.
Kurz nach Mitternacht verständigte ein Zeuge die Polizei und meldete einen gestürzten und verletzten E-Scooter-Fahrer. Beim Eintreffen der Beamten wurde der 67-Jährige bereits im Rettungswagen behandelt. Bei der Befragung des Fahrers stellten die Beamten Atemalkohol fest, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde.
Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der E-Scooter-Fahrer zuvor gegen einen geparkten Golf gefahren war und diesen dabei leicht beschädigt hatte.
Dem 67-Jährigen wurde im Klinikum eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er weiter medizinisch versorgt.
