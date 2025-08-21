PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Betrunkener E-Scooter-Fahrer fährt gegen parkenden Pkw - Polizei ordnet Blutprobe an

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagberg, Sachsenring

21.08.2025, 00.05 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag verursachte ein alkoholisierter 67 Jahre alter E-Scooter-Fahrer einen Unfall und verletzte sich dabei leicht.

Kurz nach Mitternacht verständigte ein Zeuge die Polizei und meldete einen gestürzten und verletzten E-Scooter-Fahrer. Beim Eintreffen der Beamten wurde der 67-Jährige bereits im Rettungswagen behandelt. Bei der Befragung des Fahrers stellten die Beamten Atemalkohol fest, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der E-Scooter-Fahrer zuvor gegen einen geparkten Golf gefahren war und diesen dabei leicht beschädigt hatte.

Dem 67-Jährigen wurde im Klinikum eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er weiter medizinisch versorgt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 12:48

    POL-WOB: Kette geraubt - Polizei sucht Zeugen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Goethestraße 16.08.2025, 18:40 Uhr Zwei unbekannte Täter raubten einem 76-jährigen Passanten am Samstagabend in der Goethestraße eine goldene Halskette und flüchteten daraufhin. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigem Kenntnisstand stand der Rentner mit seinem Fahrrad vor einer Gaststätte, als sich ihm plötzlich zwei unbekannte Männer näherten und ihn nach der Uhrzeit fragten. Als ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 15:45

    POL-WOB: Pkw-Reifen in Brand gesetzt - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

    Helmstedt (ots) - Helmstedt, Kleiner Wall 18.08.2025, 00.50 Uhr In der Nacht zu Montag brannte in der Straße Kleiner Wall Unrat auf einem Grünstreifen und in einem Mülleimer und in der Poststraße Ecke Kleiner Wall der Reifen eines Pkw. Im Rahmen der Fahndung wurde ein 49 Jahre alter Tatverdächtiger aus Helmstedt ermittelt und vorläufig festgenommen. Zunächst war ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren