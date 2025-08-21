Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Betrunkener E-Scooter-Fahrer fährt gegen parkenden Pkw - Polizei ordnet Blutprobe an

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagberg, Sachsenring

21.08.2025, 00.05 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag verursachte ein alkoholisierter 67 Jahre alter E-Scooter-Fahrer einen Unfall und verletzte sich dabei leicht.

Kurz nach Mitternacht verständigte ein Zeuge die Polizei und meldete einen gestürzten und verletzten E-Scooter-Fahrer. Beim Eintreffen der Beamten wurde der 67-Jährige bereits im Rettungswagen behandelt. Bei der Befragung des Fahrers stellten die Beamten Atemalkohol fest, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der E-Scooter-Fahrer zuvor gegen einen geparkten Golf gefahren war und diesen dabei leicht beschädigt hatte.

Dem 67-Jährigen wurde im Klinikum eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er weiter medizinisch versorgt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell