POL-BOR: Borken - Diebstahl aus mehreren Pkw

Borken (ots)

Tatort: Borken, Heinrich-Leifels-Straße / Beckingsweg / Damaschkestraße; Tatzeit: zwischen 22.08.2025, 16.30 und 23.08.2025, 13.08 Uhr; Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag sind Unbekannte in Borken in drei geparkte Autos eingebrochen. Die Tatorte liegen an der Heinrich-Leifels-Straße, an der Straße Beckingsweg und an der Damschkestraße. Die Täter erbeuteten unter anderem einen Fahrzeugschein und Bargeld. Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihren Appell, keine Wertsachen im Wagen zurückzulassen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

