PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Diebstahl aus mehreren Pkw

Borken (ots)

Tatort: Borken, Heinrich-Leifels-Straße / Beckingsweg / Damaschkestraße; Tatzeit: zwischen 22.08.2025, 16.30 und 23.08.2025, 13.08 Uhr; Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag sind Unbekannte in Borken in drei geparkte Autos eingebrochen. Die Tatorte liegen an der Heinrich-Leifels-Straße, an der Straße Beckingsweg und an der Damschkestraße. Die Täter erbeuteten unter anderem einen Fahrzeugschein und Bargeld. Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihren Appell, keine Wertsachen im Wagen zurückzulassen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 11:24

    POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Weidenstraße; Tatzeit: zwischen 22.08.2025, 17.00 Uhr und 23.08.2025,21.30 Uhr; In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Bocholt an der Weidenstraße. Im Laufe des vergangenen Wochenendes versuchten die Einbrecher die Wohnungstür aufzuhebeln. Diese hielt dem Versucht jedoch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 11:23

    POL-BOR: Bocholt - Pkw durchwühlt

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Erftstraße; Tatzeit: zwischen 22.08.2025, 16.00 Uhr und 23.08.2025, 07.30 Uhr; Zugang zu einem geparkten Pkw verschafft haben sich Unbekannte in Bocholt. Das Fahrzeug stand zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen an der Erftstraße. Die Täter durchwühlten das Innere des Autos, machten allerdings keine Beute. Wie sie hineingelangt sind, ist unklar. Das Kriminalkommissariat in Bocholt bittet um Hinweise unter Tel. (02871) 2990. (sb) ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 11:22

    POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Kellerraum

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Dinxperloer Straße; Tatzeit: zwischen 22.08.2025, 17.00 Uhr und 23.08.2025, 10.00 Uhr; An der Dinxperloer Straße in Bocholt sind Unbekannte gewaltsam in einen Keller eingedrungen. Die Täter erbeuteten nach ersten Erkenntnissen ein Pedelec. Abgespielt hat sich das Geschehen in der Nacht zum Samstag. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren