POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Weidenstraße; Tatzeit: zwischen 22.08.2025, 17.00 Uhr und 23.08.2025,21.30 Uhr; In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Bocholt an der Weidenstraße. Im Laufe des vergangenen Wochenendes versuchten die Einbrecher die Wohnungstür aufzuhebeln. Diese hielt dem Versucht jedoch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)
