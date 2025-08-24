POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Erftstraße; Tatzeit: zwischen 22.08.2025, 16.00 Uhr und 23.08.2025, 07.30 Uhr; Zugang zu einem geparkten Pkw verschafft haben sich Unbekannte in Bocholt. Das Fahrzeug stand zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen an der Erftstraße. Die Täter durchwühlten das Innere des Autos, machten allerdings keine Beute. Wie sie hineingelangt sind, ist unklar. Das Kriminalkommissariat in Bocholt bittet um Hinweise unter Tel. (02871) 2990. (sb) ...

