POL-BOR: Vreden-Crosewick - Anhänger entwendet
Vreden (ots)
Tatort: Vreden-Crosewick, Crosewick; Tatzeit: zwischen 21.08.2025, 18.00 Uhr und 22.08.2025, 12.00 Uhr; Zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag entwendeten bislang unbekannte Täter einen geschlossenen Anhänger mit Ahauser Kennzeichen in Vreden-Crosewick. Der Besitzer hatten den Anhänger der Marke Anssems mit grauer/anthrazitfarbener Plane verschlossen auf einem Stellplatz neben einer Lagerhalle an der Bauerschaft Crosewick abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
