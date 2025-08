Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Vorsicht vor Dacharbeiten: Polizei warnt vor unseriösen Handwerkern

St. Ingbert-Mitte (ots)

Die Polizei warnt vor einem mutmaßlichen Fall von Wucher, der sich am Montagnachmittag gegen 13:00 Uhr im Stadtgebiet St. Ingbert ereignete. Ein bislang unbekannter Täter bot einer Anwohnerin an ihrer Wohnanschrift spontan Dachreinigungsarbeiten sowie die Erneuerung der Regenrinne an. Die Frau willigte ein, nachdem ein scheinbar günstiger Festpreis genannt worden war. Nach Beendigung der Arbeiten, die nur kurze Zeit dauerten, forderte der Täter plötzlich einen deutlich höheren Betrag als ursprünglich vereinbart. Die Frau informierte die Polizei, woraufhin sich der Täter fluchtartig mit einem weißen Transporter mit polnischem Kennzeichen von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung entfernte. Der Täter konnte bislang nicht festgestellt werden. Zeuginnen und Zeugen, die ähnliche Vorfälle erlebt haben oder Angaben zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

