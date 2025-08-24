POL-BOR: Heiden - Kupferrohre entwendet

Heek (ots) - Unfallort: Heek, Gleisweg; Unfallzeit: 23.08.2025, 13.00 Uhr; Einen schwarzen Citroen C 5 angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Heek. Das Auto stand am Samstagmittag auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Gleisweg, als der Flüchtige das Fahrzeug hinten links beschädigte. Ein Zeuge beobachtete den Unfall. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen älteren ...

