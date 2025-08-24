POL-BOR: Heiden - Kupferrohre entwendet
Heiden (ots)
Tatort: Heiden, Marienstraße; Tatzeit: zwischen 17.08.2025, 12.00 Uhr und 22.08.2025, 12.00 Uhr; Auf Kupfer abgesehen hatten es Unbekannte in Heiden. Die Täter entwendeten Kupferrohre von der Gebäudewand eines Einfamilienhauses an der Marienstraße. Zu der Tat kam es zwischen dem 17.08.2025, 12.00 Uhr und 22.08.2025, 12.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)
