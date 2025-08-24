PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Kupferrohre entwendet

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Marienstraße; Tatzeit: zwischen 17.08.2025, 12.00 Uhr und 22.08.2025, 12.00 Uhr; Auf Kupfer abgesehen hatten es Unbekannte in Heiden. Die Täter entwendeten Kupferrohre von der Gebäudewand eines Einfamilienhauses an der Marienstraße. Zu der Tat kam es zwischen dem 17.08.2025, 12.00 Uhr und 22.08.2025, 12.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 11:28

    POL-BOR: Heek - Pkw beschädigt und geflüchtet

    Heek (ots) - Unfallort: Heek, Gleisweg; Unfallzeit: 23.08.2025, 13.00 Uhr; Einen schwarzen Citroen C 5 angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Heek. Das Auto stand am Samstagmittag auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Gleisweg, als der Flüchtige das Fahrzeug hinten links beschädigte. Ein Zeuge beobachtete den Unfall. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen älteren ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 11:27

    POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Scholtenstraße; Unfallzeit: zwischen 20.08.2025, 18.00 Uhr und 22.08.2025, 12.45 Uhr; Einen schwarzen Audi Q7 angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Das Auto stand zwischen Mittwochabend und Freitagmittag in der Auffahrt eines Mehrfamilienhauses an der Scholtenstraße, als der Flüchtige das Fahrzeug hinten links am Stoßfänger beschädigte. Der Unbekannte ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 11:26

    POL-BOR: Borken - Diebstahl aus mehreren Pkw

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Heinrich-Leifels-Straße / Beckingsweg / Damaschkestraße; Tatzeit: zwischen 22.08.2025, 16.30 und 23.08.2025, 13.08 Uhr; Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag sind Unbekannte in Borken in drei geparkte Autos eingebrochen. Die Tatorte liegen an der Heinrich-Leifels-Straße, an der Straße Beckingsweg und an der Damschkestraße. Die Täter erbeuteten unter anderem einen Fahrzeugschein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren