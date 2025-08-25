POL-BOR: Bocholt - Schwerer Verkehrsunfall
Bocholt (ots)
Schwerer Verkehrsunfall auf der L602 in Bocholt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Die L602 ist zwischen Biketown und Frankenstraße gesperrt. Es wird nachberichtet.
