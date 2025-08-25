POL-BOR: Bocholt - Schwerer Verkehrsunfall

Heiden (ots) - Der seit heute als vermisst gemeldete Mann ist zwischenzeitlich wohlbehalten angetroffen worden. Es liegen keine Hinweise für eine Straftat oder einen Verkehrsunfall vor. Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte an die Medien, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten ...

