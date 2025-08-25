PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schwerer Verkehrsunfall

Bocholt (ots)

Schwerer Verkehrsunfall auf der L602 in Bocholt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Die L602 ist zwischen Biketown und Frankenstraße gesperrt. Es wird nachberichtet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

