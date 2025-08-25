Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher flüchtet und lässt Beute zurück

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Osterstraße;

Tatzeit: 25.08.2025, 01.15 Uhr;

Laute Geräusche hörten aufmerksame Zeugen in der Nacht zum Montag gegen 01.15 Uhr in Bocholt. Beim Blick vom Balkon sahen sie auf der Osterstraße einen Unbekannten, der die Tür zu einem Geschäftshaus aufbrach. Kurz darauf verließ der Mann das Geschäft mit einer Kasse und flüchtete auf einem E-Scooter. Dies bemerkte ein weiterer Zeuge und sprach den Flüchtigen laut an. Der Täter erschrak, ließ die Kasse und den Roller zurück und rannte davon - der Zeuge nahm die Verfolgung auf. Auf der Pottmeyers Stiege verschwand der Unbekannte schließlich über einen hohen Zaun. Er wurde wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß mit sportlicher Statur. Bei der Tatausführung war der Mann mit einem schwarzen Kapuzenpullover, heller Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell