PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher flüchtet und lässt Beute zurück

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Osterstraße;

Tatzeit: 25.08.2025, 01.15 Uhr;

Laute Geräusche hörten aufmerksame Zeugen in der Nacht zum Montag gegen 01.15 Uhr in Bocholt. Beim Blick vom Balkon sahen sie auf der Osterstraße einen Unbekannten, der die Tür zu einem Geschäftshaus aufbrach. Kurz darauf verließ der Mann das Geschäft mit einer Kasse und flüchtete auf einem E-Scooter. Dies bemerkte ein weiterer Zeuge und sprach den Flüchtigen laut an. Der Täter erschrak, ließ die Kasse und den Roller zurück und rannte davon - der Zeuge nahm die Verfolgung auf. Auf der Pottmeyers Stiege verschwand der Unbekannte schließlich über einen hohen Zaun. Er wurde wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß mit sportlicher Statur. Bei der Tatausführung war der Mann mit einem schwarzen Kapuzenpullover, heller Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 07:11

    POL-BOR: Bocholt - Schwerer Verkehrsunfall

    Bocholt (ots) - Schwerer Verkehrsunfall auf der L602 in Bocholt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Die L602 ist zwischen Biketown und Frankenstraße gesperrt. Es wird nachberichtet. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts) ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 11:31

    POL-BOR: Vreden - Einbruch in Toilettenanlage

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Wüllener Straße; Tatzeit: 23.08.2025, 09.45 Uhr; Bislang unbekannte Täter haben am Busbahnhof in Vreden zwei Münzgeldautomaten einer Toilettenanlage aufgebrochen. Sie öffneten die Automaten gewaltsam und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der genaue Tatzeitpunkt ist noch unklar. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren