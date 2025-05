POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Altenkirchen (ots) - Am Donnerstag, 29.05.2025, gegen 17.00 Uhr, kam es in der Wiedstraße in Altenkirchen zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen setzten unbekannte Täter eine hölzerne Kabelspule in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Altenkirchen gelöscht werden. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: ...

