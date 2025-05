Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung

Altenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 29.05.2025, kam es gegen 01.50 Uhr in Altenkirchen, Kölner Straße, zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurde ein hölzerner Verschlag zur Umschließung von Mülltonnen beschädigt. Durch Zeugen konnten zur Tatzeit drei Personen am Tatort beobachtet werden. Die Polizei Altenkirchen bittet um weitere Hinweise.

