Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zu viele PS, zu wenig Erfahrung: 20-jähriger crasht in Vorgarten

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Losserstraße;

Unfallzeit: 24.08.2025, 18.40 Uhr;

Einen folgenschweren Unfall verursacht hat ein 20-jähriger Mann am Sonntagabend auf der Losserstraße in Gronau. Laut Zeugenaussagen war der Gronauer schon vor dem Unfall durch seine Fahrweise aufgefallen. Er befuhr gegen 18.40 Uhr die Steinstraße in Richtung Bahnhof, ließ dabei mehrfach die Reifen quietschen und erzeugte offenbar bewusst laute Knallgeräusche mit der Auspuffanlage seines hochmotorisierten Wagens. Als er nach Verlassen des Kreisverkehrs den Pkw beschleunigte, verlor er die Kontrolle, stieß gegen den rechten Bordstein und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort beschädigte er eine Straßenlaterne und fuhr durch einen Metallzaun. Im Vorgarten eines Hauses kam er zum Stehen. Der 20-jährige Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Die Höhe des Sachschadens wurde mit mehreren Zehntausend Euro angegeben. Die Beamten stellten den Führerschein und den Pkw sicher. Der junge Mann muss sich jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell