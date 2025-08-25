PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Nach Unfall am Düstermühlenmarkt geflüchtet

Legden (ots)

Unfallort: Legden, Wehr;

Unfallzeit: 24.08.2025, zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer in der Bauerschaft Wehr in Legden. Auf dem Parkplatz 2 des Düstermühlenmarktes hatte er am Sonntagnachmittag zuvor einen lilafarbenen Renault Zoe angefahren und an der Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 13:49

    POL-BOR: Gronau - Zu viele PS, zu wenig Erfahrung: 20-jähriger crasht in Vorgarten

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Losserstraße; Unfallzeit: 24.08.2025, 18.40 Uhr; Einen folgenschweren Unfall verursacht hat ein 20-jähriger Mann am Sonntagabend auf der Losserstraße in Gronau. Laut Zeugenaussagen war der Gronauer schon vor dem Unfall durch seine Fahrweise aufgefallen. Er befuhr gegen 18.40 Uhr die Steinstraße in Richtung Bahnhof, ließ dabei ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:45

    POL-BOR: Gescher - In Bürogebäude eingebrochen

    Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Werner-von-Siemens-Straße; Tatzeit: 24.08.2025, 23.10 Uhr; In das Bürogebäude einer Firma eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Werner-von-Siemensstraße in Gescher. Die Einbrecher öffneten gegen 23.10 Uhr gewaltsam die Eingangstür. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:44

    POL-BOR: Bocholt - Einbrecher flüchtet und lässt Beute zurück

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Osterstraße; Tatzeit: 25.08.2025, 01.15 Uhr; Laute Geräusche hörten aufmerksame Zeugen in der Nacht zum Montag gegen 01.15 Uhr in Bocholt. Beim Blick vom Balkon sahen sie auf der Osterstraße einen Unbekannten, der die Tür zu einem Geschäftshaus aufbrach. Kurz darauf verließ der Mann das Geschäft mit einer Kasse und flüchtete auf einem E-Scooter. Dies bemerkte ein weiterer Zeuge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren