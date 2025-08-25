POL-BOR: Legden - Nach Unfall am Düstermühlenmarkt geflüchtet
Legden (ots)
Unfallort: Legden, Wehr;
Unfallzeit: 24.08.2025, zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr;
Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer in der Bauerschaft Wehr in Legden. Auf dem Parkplatz 2 des Düstermühlenmarktes hatte er am Sonntagnachmittag zuvor einen lilafarbenen Renault Zoe angefahren und an der Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)
