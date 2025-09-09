Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Schulgebäude - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Unbekannte öffneten zwischen Donnerstagnachmittag, 13:30 Uhr, und Montagmorgen, 07:10 Uhr, gewaltsam ein Fenster eines Schuldgebäudes im Anemonenweg. Hierüber drangen sie in das Innere des Gebäudes ein und durchwühlten mehrere Räumlichkeiten. Ebenso brachen sie einen Schlüsseltresor auf. Bei dem erfolglosen Versuch das Hausmeisterzimmer gewaltsam zu öffnen, beschädigte die unbekannte Täterschaft das Türschloss sowie den Türrahmen. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Waldhof und sucht nun Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen auf dem Schulhof beobachtet haben und weitere sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 / 76254-0 zu melden.

