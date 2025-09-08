POL-MA: Helmstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der B 292; PM 1

Mannheim (ots) - Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Freitagabend und Samstagmittag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in der Straße Am Brunnengarten ein. Dabei ging die Täterschaft derart brachial vor, dass die Wohnungstür samt Türrahmen aus der Wand gerissen wurde. Vor Ort stellte sich heraus, dass mehrere Schubladen durchwühlt worden waren. Bislang ist unklar, was genau ...

mehr