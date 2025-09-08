POL-MA: Helmstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der B 292; PM 1
Helmstadt (ots)
Auf der B 292, zwischen Helmstadt und Aglasterhausen, kam es gegen 17 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkws. Zum genauen Verletzungsbild und zur Unfallursache liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die B 292 ist aktuell in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Es wird nachberichtet.
