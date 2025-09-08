Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brachialer Einbruch in Wohnung - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Freitagabend und Samstagmittag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in der Straße Am Brunnengarten ein. Dabei ging die Täterschaft derart brachial vor, dass die Wohnungstür samt Türrahmen aus der Wand gerissen wurde. Vor Ort stellte sich heraus, dass mehrere Schubladen durchwühlt worden waren. Bislang ist unklar, was genau entwendet wurde. Die Kriminalpolizei nahm wegen des Einbruchs die Ermittlungen gegen Unbekannt auf. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

