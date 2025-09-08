PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall mit 4 Beteiligten - Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss - erheblicher Sachschaden entstanden

Mannheim (ots)

Ein Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Samstagnachmittag im Stadtteil Neuostheim. Der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss und es entstand beträchtlicher Sachschaden.

Ein 50-jähriger Mann war gegen 16 Uhr mit seinem Audi auf der Theodor-Heuss-Anlage in Richtung Schubertstraße unterwegs. An der Ampel an der Einmündung zur Straße Am Oberen Luisenpark mussten die vorausfahrenden Fahrzeuge wegen Rotlichts halten. Dies nahm der 50-Jährige zu spät wahr und fuhr einer 41-jährigen Frau auf deren bereits stehenden Hyundai auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hyundai auf den Citroën eines 36-Jährigen geschoben, der wiederum auf einen Golf geschoben wurde, der von einem 70-jährigen Mann gesteuert wurde.

Neben dem Audi waren auch der Hyundai und der Citroën nicht mehr fahrbereit. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf fast 50.000 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten sofort deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 50-jährigen Unfallverursachers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,6 Promille.

Gegen den 50-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 15:52

    POL-MA: BAB 5: Verkehrsbeeinträchtigung aufgrund eines alleinbeteiligten Unfalls

    BAB 5 (ots) - Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte auf der BAB 5 Heidelberg Richtung Karlsruhe, zwischen dem Rastplatz Mönchberg und Kronau, aufgrund eines alleinbeteiligten Unfalls eines Fahrzeugs im Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte ein Autofahrer, vom mittleren auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 14:59

    POL-MA: Mannheim: Unfallflucht mit Sachschaden - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Ein unbekannter Autofahrer verursachte am Freitagabend im Stadtteil Wohlgelegen einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ein 25-jähriger Mann war kurz vor 21 Uhr mit seinem Toyota auf der linken Fahrspur der Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts unterwegs. Wegen einer Fahrbahnverengung wegen aufgrund einer Baustelle endete der linke Fahrstreifen und der ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 14:58

    POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen Auto und Linienbus - mehrere Leichtverletzte

    Heidelberg (ots) - Mehrere leichtverletzte Personen und Sachschaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagmittag in der Heidelberger Altstadt zwischen einem Auto und einem Linienbus. Ein 74-jähriger Mann fuhr gegen 12 Uhr mit seinem Kia aus einer Grundstücksausfahrt auf die Fahrbahn der Friedrich-Ebert-Anlage und übersah dabei einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren