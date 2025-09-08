PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5: Verkehrsbeeinträchtigung aufgrund eines alleinbeteiligten Unfalls

BAB 5 (ots)

Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte auf der BAB 5 Heidelberg Richtung Karlsruhe, zwischen dem Rastplatz Mönchberg und Kronau, aufgrund eines alleinbeteiligten Unfalls eines Fahrzeugs im Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte ein Autofahrer, vom mittleren auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Zu diesem Zeitpunkt befand sich jedoch ein Fahrzeug auf dem linken Fahrstriefen, weshalb der Autofahrer sein Fahrzeug zurück auf den mittleren Fahrstreifen lenkte. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto, welches zur Seite kippte. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen. Momentan sind der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wird über den linken Fahrstreifen an der Unfallörtlichkeit vorbeigeführt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

