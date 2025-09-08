Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholflasche gestohlen und Fahrzeug beschädigt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmittag um 11:35 Uhr betrat ein 37-Jähriger einen Supermarkt in der Dielheimer Straße. Aus einem Regal entnahm der Mann eine Alkoholflasche und verließ anschließend das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Als der 37-Jährige von einer Mitarbeiterin auf den Diebstahl angesprochen wurde, ergriff dieser die Flucht. Im Eingangsbereich schubste er einen 75-Jährigen gegen ein Regal, der sich hierdurch verletzte und eigenständig in ärztliche Behandlung begab. Der 37-Jährige rannte einige Meter weiter, trank aus der Flasche und schmiss diese gegen einen auf dem Supermarktparkplatz abgestellten Mercedes. Durch den Flaschenwurf ging eine Seitenscheibe des Pkw kaputt. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Für die weiteren strafprozessualen Maßnahmen wurde der Mann auf das Polizeirevier gebracht. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über 2,6 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben. Das Polizeirevier Wiesloch hat nun die Ermittlungen wegen Diebstahl, Körperverletzung sowie Sachbeschädigung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell