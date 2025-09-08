PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden verursachte am frühen Sonntagnachmittag ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin in Meckesheim und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Ein 30-jähriger Mann befuhr gegen 13.45 Uhr mit seinem Mercedes zunächst die B 45 und nahm die Ausfahrt in Richtung Industriegebiet. Hier kam ihm im Kurvenbereich ein Audi auf seiner Fahrspur entgegen. Der Mercedes-Fahrer musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stieß er zunächst gegen die rechten Leitplanken, prallte dort ab und fuhr gegen die linken Leitplanken, wo er schließlich zum Stehen kam. Der oder die Unbekannte wich mit dem Audi auch nach rechts aus und fuhr anschließend auf seiner Fahrspur einfach davon.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Das unfallverursachende Fahrzeug wurde als heller Audi, entweder in der Farbe Weiß oder Silber, beschrieben.

Zeuginnen oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

