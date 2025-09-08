POL-MA: Mannheim: 44-Jähriger in Bahn bespuckt und bestohlen - Zeugenaufruf
Mannheim (ots)
Einem 44 Jahre alten Mann, der sich am Freitagabend gegen 22:35 Uhr in der Straßenbahnlinie 1 in Fahrtrichtung Rheinau aufhielt, wurde auf Höhe der Haltestelle Untermühlaustraße der Rucksack von drei bislang unbekannten männlichen Tätern entwendet. Anschließend bespuckte das Trio den Mann. In dem Rucksack befanden sich u.a. eine Bluetooth-Box, eine Powerbank, Bluetooth-Kopfhörer und eine Sonnenbrille. Die Hintergründe der Tat sind nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt geführt werden.
Die Täter können wie folgt beschrieben werden:
Täter 1: männlich, etwa 30-40 Jahre alt, 160 cm groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, rotbraune mittellange Haare zum Mittelscheitel, braune Augen, beiges T-Shirt, Bluejeans, weiße Sneaker
Täter 2+3: männlich, etwa 25-35 Jahre alt, süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild
Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 / 3301-0 zu melden.
