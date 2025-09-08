PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 44-Jähriger in Bahn bespuckt und bestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Einem 44 Jahre alten Mann, der sich am Freitagabend gegen 22:35 Uhr in der Straßenbahnlinie 1 in Fahrtrichtung Rheinau aufhielt, wurde auf Höhe der Haltestelle Untermühlaustraße der Rucksack von drei bislang unbekannten männlichen Tätern entwendet. Anschließend bespuckte das Trio den Mann. In dem Rucksack befanden sich u.a. eine Bluetooth-Box, eine Powerbank, Bluetooth-Kopfhörer und eine Sonnenbrille. Die Hintergründe der Tat sind nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt geführt werden.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, etwa 30-40 Jahre alt, 160 cm groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, rotbraune mittellange Haare zum Mittelscheitel, braune Augen, beiges T-Shirt, Bluejeans, weiße Sneaker

Täter 2+3: männlich, etwa 25-35 Jahre alt, süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 / 3301-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

