POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden und alkoholisiertem Fahrzeugführer ohne Führerschein

Holzhausen an der Haide (ots)

Am 12.08.2025, um 23:45 Uhr, wurde der Polizei St. Goarshausen ein Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem PKW gemeldet. Der PKW befuhr die B260 aus Fahrtrichtung Bad Schwalbach kommend in Fahrtrichtung Holzhausen an der Haide und kam im Bereich des Kreisverkehrs von der Fahrbahn ab. Der PKW geriet nachfolgend in Vollbrand; die beiden Insassen wurden schwerverletzt. Durch schnelles Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Vegetation verhindert werden. Es entstand mittlerer Sachschaden. Beim Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen (Tel.: 06771-93270) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

  • 12.08.2025 – 15:53

    POL-PDMT: angeblicher Kinderansprecher in Heiligenroth

    Heiligenroth (ots) - Am 11.08.2025, zwischen 11:00 Uhr und 12:15 Uhr, waren drei Kinder unter anderem mit ihren Fahrrädern im Bereich der Neuwiesenstraße in Heiligenroth unterwegs. Ein PKW passierte die Gruppe und hielt kurz an. Nach bisherigen, nicht gesicherten Angaben könnte der Fahrer aus dem Fahrzeug heraus eine kurze Bemerkung gemacht haben. Der genaue Wortlaut ist nicht bekannt und kann nicht verifiziert werden. ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 05:22

    POL-PDMT: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer ohne Führerschein

    Hundsangen (ots) - Am 12.08.2025 gegen 00:50 Uhr erhielt die Polizei in Hessen eine Mitteilung über die auffällige Fahrweise eines Pkw im Bereich Elz. Die aufmerksame Verkehrsteilnehmerin folgte dem Wagen über die Landesgrenze in das Dienstgebiet der Polizeiinspektion Montabaur, bis mehrere Polizeistreifen eintrafen und das Fahrzeug anhalten konnten. Bei der ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 01:43

    POL-PDMT: Kaub - Sachbeschädigung an Pkw

    Kaub (ots) - Zwischen Samstag, dem 09.08.2025, ca. 18:00 Uhr und Sonntag, dem 10.08.2025, ca. 17:30 Uhr kam es auf einem Parkplatz gegenüber der Schulstraße in 56349 Kaub zu zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Bislang unbekannte Täter zerkratzten die Fahrerseite eines PKW und zerstachen den Reifen eines weiteren PKW. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist bis dato nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise ...

    mehr
