POL-PDMT: Kaub - Sachbeschädigung an Pkw

Kaub (ots)

Zwischen Samstag, dem 09.08.2025, ca. 18:00 Uhr und Sonntag, dem 10.08.2025, ca. 17:30 Uhr kam es auf einem Parkplatz gegenüber der Schulstraße in 56349 Kaub zu zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Bislang unbekannte Täter zerkratzten die Fahrerseite eines PKW und zerstachen den Reifen eines weiteren PKW. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist bis dato nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen zu melden.

