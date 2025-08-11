PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Herschbach (Oww) - Brand eines Mähdreschers

Herschbach (Oww) (ots)

Am Montag, 11.08.2025, kam es gegen 17:45 Uhr zu einem Brand eines Mähdreschers auf einem Feld zwischen Herschbach und Mähren. Der Brand dürfte durch einen technischen Defekt an dem Mähdrescher verursacht worden sein, welcher in der Folge vollständig ausbrannte. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Der Brand konnte schließlich durch die Feuerwehren Herschbach, Bilkheim, Niederahr, Meudt und Wallmerod gelöscht werden.

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Westerburg
POK Kexel

Telefon: 02663-9805-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

