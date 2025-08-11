PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Erneute Kontrollen der Sperrung für Motorräder auf der "Schliem"

Mudeshausen (ots)

Nachdem am ersten Augustwochenende die Sperrung der B 274 zwischen Hahnstätten/Zollhaus und der Abfahrt Allendorf für Motorräder bereits durch die Polizei kontrolliert worden war, erfolgte dies gleichermaßen am vergangenen Samstag und Sonntag. Gegenüber dem Vorwochenende (86 Verstöße) wurde nunmehr eine mehr als deutliche Steigerung auf insgesamt 237 Verstöße festgestellt. Offenbar wird die Beschilderung durch die Zweiradfahrer nicht beachtet bzw. übersehen. Auch am kommenden Wochenende werden die Kontrollen fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-601-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

