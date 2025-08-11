Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht - Polizei erbittet Hinweise

Dausenau (ots)

Die Polizeiinspektion Bad Ems ermittelt aktuell gegen einen bislang unbekannten Fahrer eines Mercedes Benz, C-Klasse, evtl. Limousine, Farbe silbergrau. Dieser verursachte am 10.08.2025, gegen 23.40 h, im Bereich der Zufahrt zur Lahnbrücke in Dausenau, einen Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines anderen PKW. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt in Fahrtrichtung Nassau, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hierbei touchierte er zusätzlich eine Leitplanke. Das flüchtige Fahrzeug dürfte deutliche Beschädigungen am Frontbereich zeigen. Es entstand ein Fremdschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Etwaige Hinweise zu dem Unfallgeschehen an die Polizeiinspektion Bad Ems, Tel. 02603/9700, sind erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell