PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Meudt - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Meudt (ots)

Am Sonntag, 10.08.2025, ereignete sich gegen 16:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L315 zwischen Meudt und Berod. In einer Linkskurve verlor der 27-jährige Fahrzeugführer vermutlich auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte der Pkw nach etwa 50 Metern gegen einen Baum. Am Pkw entstand entsprechender Sachschaden. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden zum derzeitigen Stand leicht verletzt und mussten zwecks medizinischer Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Westerburg
POK Kexel

Telefon: 02663-9805-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 16:58

    POL-PDMT: Eitelborn (B49) - Presseabschlussmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 49

    Eitelborn (B49) (ots) - Bezug: Presseerstmeldung (Nr. 5712842 von 13:35 Uhr) Nach dem bisherigen Stand der polizeilichen Ermittlungen befuhr ein Motorrad die B 49 von Koblenz aus kommend in Fahrtrichtung Montabaur. In der Gemarkung Eitelborn, Höhe "Denzer Heide", kam dieses aus bislang ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab und streifte zunächst den ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 13:35

    POL-PDMT: Eitelborn (B49) - Presseerstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 49

    Eitelborn (ots) - Gegen 13:00 Uhr wurde der hiesigen Dienststelle ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 49, Höhe Denzer Heide, unter Beteiligung eines Motorrades mitgeteilt. Rettungs- sowie Polizeikräfte sind vor Ort. Die B 49 ist aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es wird gebeten, von weiteren Nachfragen zunächst abzusehen. Es wird nachberichtet. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren