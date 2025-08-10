Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Meudt - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Meudt (ots)

Am Sonntag, 10.08.2025, ereignete sich gegen 16:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L315 zwischen Meudt und Berod. In einer Linkskurve verlor der 27-jährige Fahrzeugführer vermutlich auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte der Pkw nach etwa 50 Metern gegen einen Baum. Am Pkw entstand entsprechender Sachschaden. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden zum derzeitigen Stand leicht verletzt und mussten zwecks medizinischer Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell