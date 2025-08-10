PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Eitelborn (B49) - Presseerstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 49

Eitelborn (ots)

Gegen 13:00 Uhr wurde der hiesigen Dienststelle ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 49, Höhe Denzer Heide, unter Beteiligung eines Motorrades mitgeteilt. Rettungs- sowie Polizeikräfte sind vor Ort. Die B 49 ist aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Es wird gebeten, von weiteren Nachfragen zunächst abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
S. Land, PHK

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 07:28

    POL-PDMT: Nentershausen - Körperverletzungsdelikt im Kirmeszelt - Zeugen gesucht!

    Nentershausen (ots) - In der Nacht zum Sonntag, den 10.08.2025, kam es gegen 01:58 Uhr im Kirmeszelt in Nentershausen zu einer Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter. Dieser schlug einem Geschädigten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, einem anderen Geschädigten verpasste er eine Backpfeife. Beide Geschädigten wurden leicht verletzt. Der ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 23:33

    POL-PDMT: Miellen - Radfahrer attackiert Jugendlichen

    Miellen (ots) - Am Freitag, 08.08.20225, gegen 18:45 Uhr, befuhr ein 14jähriger Jugendlicher mit seinem E-Scooter den geteerten Rad- & Wanderweg zwischen Friedrichsegen und Fachbach-Oberau in Fahrtrichtung Miellen. In Höhe des Parkplatzes an der nahegelegenen Bundesstraße 260 kamen ihm eine Frau und ein Mann mit ihren Fahrrädern entgegen. Der Jugendliche bremste seinen E-Scooter bis zum Stillstand ab, da die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren