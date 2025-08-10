Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Eitelborn (B49) - Presseerstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 49

Eitelborn (ots)

Gegen 13:00 Uhr wurde der hiesigen Dienststelle ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 49, Höhe Denzer Heide, unter Beteiligung eines Motorrades mitgeteilt. Rettungs- sowie Polizeikräfte sind vor Ort. Die B 49 ist aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Es wird gebeten, von weiteren Nachfragen zunächst abzusehen. Es wird nachberichtet.

