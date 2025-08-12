PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: angeblicher Kinderansprecher in Heiligenroth

Heiligenroth (ots)

Am 11.08.2025, zwischen 11:00 Uhr und 12:15 Uhr, waren drei Kinder unter anderem mit ihren Fahrrädern im Bereich der Neuwiesenstraße in Heiligenroth unterwegs. Ein PKW passierte die Gruppe und hielt kurz an. Nach bisherigen, nicht gesicherten Angaben könnte der Fahrer aus dem Fahrzeug heraus eine kurze Bemerkung gemacht haben. Der genaue Wortlaut ist nicht bekannt und kann nicht verifiziert werden.

Die Kinder sind unverletzt und wurden nach dem Vorfall von ihren Eltern betreut. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und prüft derzeit den Hergang. Nach aktuellem Stand gibt es keine Hinweise auf eine akute Gefährdung. Es ist möglich, dass es sich um einen alltäglichen, unbedenklichen Vorgang gehandelt hat.

Wir bitten darum, von Spekulationen Abstand zu nehmen und Informationen ausschließlich aus offiziellen Quellen zu beziehen. Die Sicherheit der Kinder hat für uns höchste Priorität. Eltern und Anwohner können ihre Kinder wie gewohnt im Ort begleiten oder allein fahren lassen. Gleichzeitig empfehlen wir, mit Kindern altersgerecht über richtiges Verhalten im Straßenverkehr und im Umgang mit Fremden zu sprechen.

Rückfragen bitte an:

Für Rückfragen steht die Polizeiinspektion Montabaur, 02602-9226-0
zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

