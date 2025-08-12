Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer ohne Führerschein

Hundsangen (ots)

Am 12.08.2025 gegen 00:50 Uhr erhielt die Polizei in Hessen eine Mitteilung über die auffällige Fahrweise eines Pkw im Bereich Elz. Die aufmerksame Verkehrsteilnehmerin folgte dem Wagen über die Landesgrenze in das Dienstgebiet der Polizeiinspektion Montabaur, bis mehrere Polizeistreifen eintrafen und das Fahrzeug anhalten konnten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand und keinen Führerschein besaß. Gegen den 48-jährigen Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

