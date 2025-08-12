PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer ohne Führerschein

Hundsangen (ots)

Am 12.08.2025 gegen 00:50 Uhr erhielt die Polizei in Hessen eine Mitteilung über die auffällige Fahrweise eines Pkw im Bereich Elz. Die aufmerksame Verkehrsteilnehmerin folgte dem Wagen über die Landesgrenze in das Dienstgebiet der Polizeiinspektion Montabaur, bis mehrere Polizeistreifen eintrafen und das Fahrzeug anhalten konnten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand und keinen Führerschein besaß. Gegen den 48-jährigen Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
PK'in Rausch
Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 01:43

    POL-PDMT: Kaub - Sachbeschädigung an Pkw

    Kaub (ots) - Zwischen Samstag, dem 09.08.2025, ca. 18:00 Uhr und Sonntag, dem 10.08.2025, ca. 17:30 Uhr kam es auf einem Parkplatz gegenüber der Schulstraße in 56349 Kaub zu zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Bislang unbekannte Täter zerkratzten die Fahrerseite eines PKW und zerstachen den Reifen eines weiteren PKW. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist bis dato nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 19:05

    POL-PDMT: Herschbach (Oww) - Brand eines Mähdreschers

    Herschbach (Oww) (ots) - Am Montag, 11.08.2025, kam es gegen 17:45 Uhr zu einem Brand eines Mähdreschers auf einem Feld zwischen Herschbach und Mähren. Der Brand dürfte durch einen technischen Defekt an dem Mähdrescher verursacht worden sein, welcher in der Folge vollständig ausbrannte. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Der Brand konnte schließlich durch die Feuerwehren Herschbach, Bilkheim, Niederahr, Meudt ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 09:59

    POL-PDMT: Erneute Kontrollen der Sperrung für Motorräder auf der "Schliem"

    Mudeshausen (ots) - Nachdem am ersten Augustwochenende die Sperrung der B 274 zwischen Hahnstätten/Zollhaus und der Abfahrt Allendorf für Motorräder bereits durch die Polizei kontrolliert worden war, erfolgte dies gleichermaßen am vergangenen Samstag und Sonntag. Gegenüber dem Vorwochenende (86 Verstöße) wurde nunmehr eine mehr als deutliche Steigerung auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren