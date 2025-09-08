PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgängerin stellt Strafanzeige gegen Autofahrer - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag wollte gegen 11:45 Uhr eine 59-jährige Fußgängerin den Zebrastreifen am Kreisverkehr an der Mühlenstraße überqueren. Als sich ein dunkler Mercedes in einer aus ihrer Sicht zu hohen Geschwindigkeit näherte, blieb sie kurz vor Erreichen der Mittelinsel auf dem Zebrastreifen in einer Art Schockstarre stehen. Das Auto soll dann ganz dicht und in einer nicht angepassten Geschwindigkeit an ihr vorbeigefahren sein, wodurch sich die Frau gefährdet fühlte. Eine Streife des Polizeireviers Schwetzingen konnte den mutmaßlichen Fahrer des Mercedes, einen 26-Jährigen, ermitteln. Dieser schilderte, dass die Frau plötzlich und ohne ersichtlichen Grund stehen geblieben war und es nur deshalb zu dieser Verkehrssituation kam. Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt nun wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06202/ 288-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

