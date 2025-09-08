Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend im Stadtteil Handschuhsheim wurde ein 23-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt.

Ein 22-jähriger Mann war kurz vor 22 Uhr mit einem Honda auf der Rottmannstraße in Richtung Hans-Thoma-Platz unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Pfarrgasse übersah er den 23-Jährigen, der mit seinem Pedelec auf der parallel verlaufenden Fahrradspur in gleicher Richtung unterwegs war und stieß mit ihm zusammen. Der Radler stürzte vom Rad und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Nord dauern an.

