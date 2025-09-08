PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim


Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Bereich der Kläranlage, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit befinden sich Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes aufgrund eines Unfalls zwischen einem Radfahrer und einem Pkw im Bereich der Kläranlage im Einsatz. Nähere Informationen zum Unfallhergang sowie zum Verletzungsbild liegen derzeit noch nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

