POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Bereich der Kläranlage, PM Nr. 1
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Derzeit befinden sich Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes aufgrund eines Unfalls zwischen einem Radfahrer und einem Pkw im Bereich der Kläranlage im Einsatz. Nähere Informationen zum Unfallhergang sowie zum Verletzungsbild liegen derzeit noch nicht vor.
