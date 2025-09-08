PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der B45, Auto kollidiert mit Baum - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es auf der B45 zwischen Sinsheim und Hoffenheim zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund hierfür ist ein Verkehrsunfall mit einem PKW, welcher laut Erstmeldung gegen einen Baum fuhr. Nähere Infos zum Unfallhergang oder zu Verletzungen liegen aktuell noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

