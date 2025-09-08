POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der B45, Auto kollidiert mit Baum - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots) - Am Samstagabend rief ein besorgter Passant den Notruf der Polizei an, um seine verdächtige Beobachtung zu melden. Er schilderte, wie er in der Mönchwörthstraße ein Fahrzeug sah, dass zunächst eingeparkt wurde und ein Mann ausstieg. Dieser ging um das Fahrzeug und zog nun eine Frau aus dem Auto, wuchtete diese über seine Schulter und trug sie so ...

mehr