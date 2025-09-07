Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verdacht der "Entführung" entpuppt sich als liebevolle Fürsoge

Mannheim (ots)

Am Samstagabend rief ein besorgter Passant den Notruf der Polizei an, um seine verdächtige Beobachtung zu melden. Er schilderte, wie er in der Mönchwörthstraße ein Fahrzeug sah, dass zunächst eingeparkt wurde und ein Mann ausstieg. Dieser ging um das Fahrzeug und zog nun eine Frau aus dem Auto, wuchtete diese über seine Schulter und trug sie so in ein Haus. Da ihm das verdächtig vorkam, verständigte er die Polizei. Bei der Überprüfung der betreffenden Wohnung konnte der Fahrzeughalter sowie dessen Lebensgefährtin angetroffen werden. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass die Dame bei einer Firmenfeier ein wenig zu sehr den alkoholischen Getränken zugesprochen hatte, was dazu führte, dass ihr Lebensgefährte den Transport von der Feierlocation nach Hause vollumfänglich gewährleistete.

