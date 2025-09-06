Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Unfall mit zwei Fahrzeugen auf der A6 in Richtung Heilbronn - Pressemitteilung Nr. 2

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am heutigen Samstagabend, kurz nach 17:00 Uhr kam es auf der BAB6, in Höhe St. Leon-Rot (kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf, in Fahrtrichtung Heilbronn), zu einem größeren Verkehrsunfallgeschehen.

Ein 37-jähriger BMW-Fahrer kollidierte zunächst, vermutlich aus Unachtsamkeit, an der baustellenbedingten Fahrstreifenzusammenführung mit mehreren dort aufgestellte Warnschildern auf dem äußern linken Fahrstreifen. Der Unfallfahrer lenkte danach ruckartig nach rechts ein, zog über den mittleren auf den äußeren rechten Fahrstreifen und kollidiert dort mit einem hier fahrenden Pkw (Audi) einer 41-Jährigen. Aufgrund des Zusammenstoßes verloren beide Fahrzeugführer die Kontrolle über ihre Pkws, kollidierten mit der Leitplanke und kamen letztlich von der Fahrbahn ab. An beiden Fahrzeugen entstand ein unfallbedingter Totalschaden.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme mussten der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen bis 20:32 Uhr gesperrt werden. Der weitere Verkehrsfluss wurde über den weiteren noch freien Fahrstreifen gewährleistet.

Ferner mussten die Fahrzeuge noch von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt und die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Durch den Verkehrsunfall erlitten insgesamt 8 Personen (3 befindliche Insassen im Fahrzeug des Verursachers und 5 Insassen, davon 3 Kinder im Alter von 8, 10 und 12 Jahren im Fahrzeug der Geschädigten) leichte Verletzungen. Zum Zwecke der weiteren Behandlungen begaben sich jene in eine umliegende Klinik.

