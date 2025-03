Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist zeigt sich in schamverletzender Weise - 2503120

Monheim am Rhein (ots)

Am Samstagnachmittag, 29. März 2025, zeigte sich in Monheim am Rhein einer 33-Jährigen ein Exhibitionist in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17:30 Uhr hielt sich eine 33-Jährige in Höhe des Einmündungsbereiches Fichtestraße / Holzweg auf, als sie einen Mann neben einem Kabelverteilerkasten sah, der sich vor ihr entblößte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Als sich ein Passant näherte, entfernte sich der Mann unerkannt in Richtung Holzweg.

Die 33-Jährige alarmierte folgerichtig die Polizei, die den Exhibitionisten trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte. Ob der Täter einen Linienbus in Richtung Düsseldorf nutzte, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Der Exhibitionist kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 25 bis 30 Jahre alt - circa 1,75 Meter groß - kurze dunkelbraune Haare - Dreitagebart - arabisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einem rosafarbenen Kapuzenpullover und einer blauen Jogginghose - trug einen schwarzen Rucksack mit weißem "Nike"-Aufdruck bei sich

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Die Polizei fragt:

Wer hat die exhibitionistischen Handlungen des Mannes beobachtet oder kann Angaben zur weiteren Fluchtrichtung oder sogar zur Identität machen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell